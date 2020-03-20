Parçanın adı 'Korona Morona' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parçanın adı 'Korona Morona' - Son Dakika

Parçanın adı 'Korona Morona'

6 saat önce

O Ses Türkiye'de söylediği 'Gamzeler' adlı parça ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ı ağlatmayı başaran Muratlılı yerel sanatçı Evren Akan, son olarak ölümcül virüs koronayla ilgili beste yaptı.

Parçanın adı 'Korona Morona', System.String[]

O Ses Türkiye'de söylediği 'Gamzeler' adlı parça ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ı ağlatmayı başaran Muratlılı yerel sanatçı Evren Akan, son olarak ölümcül virüs koronayla ilgili beste yaptı.


Vatandaşlara sosyal mesaj vermek amacıyla Murat Dalkılıç'ın 'Merhaba Merhaba' parçasını kendi bestelediği 'Korona Morona'ya uyarlayan sanatçı Evren Akan, "Korona ile mücadelede kişisel koruyucu tedbirlerimizi alalım. Bu virüsü el birliği ile ülkemizden kovalım" dedi.


İhlas Haber Ajansı'na konuşan Evren Akan, "Kişisel koruyucu korona tedbirlerinin akılda kalıcı olması amacıyla ve vatandaşlara sosyal bir mesaj vermek adına böyle bir beste yaptım" ifadelerini kaydetti. Evren Akan'ın parçası sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Öte yandan Evren Akan, vatandaşları korona virüse karşı dikkatli olmaları hususunda uyarısını yineledi. - TEKİRDAĞ

O Ses Türkiye, Seda Sayan, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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