Pardus, ilk ve tek yerli antivirüs yazılımı CHOMAR ile buluştu
1 saat önce
CHOMAR Antivirüs şirketi, Milli işletim sistemi Pardus'a Yerli Güvenlik Yazılımı geliştirdi.
CHOMAR Antivirüs şirketi, Milli işletim sistemi Pardus'a Yerli Güvenlik Yazılımı geliştirdi. Şirket CEO
'su S. Bilgehan Üstündağ, Kullanıcıya entegre bir çözüm olarak sunulan CHOMAR'ın bilgi güvenliği noktasında ulusal güvenliğe ve ekonomiye sağladığı büyük katkıya vurgu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:30
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