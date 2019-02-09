Pardus Kullanan Akıllı Telefon Gelir mi - Sizden Gelenler #10
1 saat önce
Twitter ve Instagram üzerinden gelen soruları cevapladığımız "Sizden Gelenler" serimizin 10. haftasına geldik.
Twitter
ve Instagram
üzerinden gelen soruları cevapladığımız "Sizden Gelenler" serimizin 10. haftasına geldik.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:12 Kaynak: Youtube
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