Son Dakika Haberleri: Pardus Kullanan Akıllı Telefon Gelir mi - Sizden Gelenler #10

Pardus Kullanan Akıllı Telefon Gelir mi - Sizden Gelenler #10

1 saat önce

Twitter ve Instagram üzerinden gelen soruları cevapladığımız "Sizden Gelenler" serimizin 10. haftasına geldik.

Twitter ve Instagram üzerinden gelen soruları cevapladığımız "Sizden Gelenler" serimizin 10. haftasına geldik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:12 Kaynak: Youtube

Instagram, Twitter, Genel
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