Parfüm Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Parfüm Kokusu Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Parfüm Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Parfüm Kokusu Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 11:40
Parfüm Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Parfüm Kokusu Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Parfüm alerjisi, parfümün içerisinde bulunan bazı maddelere karşı cildi daha hassas olan kişilerde görülmektedir.

Parfüm alerjisi, parfümün içerisinde bulunan bazı maddelere karşı cildi daha hassas olan kişilerde görülmektedir. Vücudun parfümün değen kısımlarının olumsuz etkilenmesi ile alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Parfüm alerjisine bağlı olarak meydana gelen reaksiyonlar kişilere göre farklılık gösterebilir.

Parfüm Alerjisi Nedir?

Parfüm kullanımı sonucunda kişilerin ciltlerinde bir takım etkiler ortaya çıkabilir. Parfüme alerjisi olan kişilerin ciltlerinde parfüm kullanımına bağlı olarak yoğun bir kaşıntı meydana gelir. Aynı zamanda ciltte kızarıklık ve kuruma meydana gelir. Parfüm alerjisi cilt üzerinde bazı etkilere sebep olmakla birlikte solunum sistemini de olumsuz olarak etkileyen bir özelliğe sahiptir.

Parfüm kullandığınız zaman solunum sistemiz de bir sıkıntı yaşıyorsanız veya öksürmeye başlıyorsanız parfüm kokularına alerjiniz var demektir. Ancak parfüm cildinize değdiği zaman size rahatsızlık verecek bir şekilde cildinizde kaşıntı, kızarıklık ve benzeri alerjik reaksiyonlar meydana geliyor ise parfüm alerjinizin olma ihtimali oldukça yüksektir. Böyle durumlarda parfüm kullanımını anında bırakmanız ve cildinize sıktığınız parfümü de temizlemeniz iyi gelecektir.

Parfüm Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Parfüm alerjisi genel olarak cilde sıkılan parfüm ile meydana gelmektedir.

Cildinizde alerjiye sebep olabilecek bir maddenin parfüm içerisinde bulunması sonucunda cilde uygulanan parfüm alerjiye sebep olur.

Parfüm alerjisi parfüm sıkmak ile meydana gelebileceği gibi aynı zamanda başkası tarafından sıkılan parfümün solunması durumunda da alerji meydana gelebilir.

Parfüme maruz kalındığı takdir de ciltte alerji oluşumu gözlenir.

Parfüm Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Parfüm Alerjisi Belirtileri

Parfüm alerjisi sonucunda kişide görülen belirtiler genel olarak diğer alerjik reaksiyonlarla benzerliklere sahiptir.

Alerjinin en yaygın görülen belirtileri arasında ciltte kızarıklık ve kaşıntı görülmesi yer almaktadır.

Gözlerde ve boğaz da yanma, batma ve kaşıntı hissi oluşur.

Nefes almada zorluk çekme ve kuru öksürük de parfüm alerjisi sonucunda meydana gelen belirtiler arasında yer almaktadır.

Parfüm alerjisi olan kişiler güneş ışığına karşı da daha fazla bir şekilde duyarlı olur.

Parfüm Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Parfüm alerjisinin geçmesi için ilk olarak parfüm sıkmayı bırakmanız gerekmektedir. Aynı zamanda parfüm sıkan kişiler ile de aynı ortamda bulunmamanız cildinizdeki reaksiyonların geçmesini hızlandıracaktır.

Parfüm alerjisinden meydana gelen solunum sorunları için doktorunuzla görüşerek en uygun ilacı alabilirsiniz.

Cildinizde parfüm alerjisinden kaynaklı oluşan kaşıntıların geçmesi için ise alerji kremleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Parfüm alerjisine karşı oluşan reaksiyonların geçmesi için en doğru tedaviyi doktorunuzla birlikte kararlaştırabilirsiniz.

Parfüm Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Parfüm alerjisi olan kişilerin öncelikli olarak emin olmak için alerji testi veya kan testi yaptırması doğru bir sonuç alınmasında etkili olmaktadır. Parfüm alerjisi, parfümün doğrudan tenle temas etmesi durumunda ciltte oluşan reaksiyonlar olarak ifade edilir. Bunun için bir alerji fark edildiği zaman ilk olarak alerjiye sebep olan ürünün kullanımı bırakılmalıdır.

Parfüm alerjisinin bilinen kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak ciltte alerjiden kaynaklı meydana gelen reaksiyonların hafifletilmesi için ve geçirilmesi için tedavi edici bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Kişide meydana gelen alerjinin durumuna göre de kullanılan ilaçlar farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden doktorunuza danışmadan ilaç kullanmanız önerilmez.

Parfüm Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Parfüm Kokusu Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Parfüm Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Parfüm Kokusu Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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