Pargalı İbrahim Paşa'nın Kabri Restore Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman
'ın sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'nın kabrini restore etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescillenen kabrin, 20 Ekim 2017 tarihli kararla rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesine uygun olduğuna karar verildi.
Kurul onaylı projesine göre restorasyon çalışmaları Ağustos 2018'de başlanan türbenin, önceki gün korkulukları takıldı, Tarihsel Araştırma Bilgi Notu Panosu monte edildi ve beden duvarına "Hüve'l-Baki" yazısı yazılarak, restorasyon işlemleri tamamlandı.
Kabrin, Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nce, restorasyon işi ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi.
Restorasyon projesi kapsamında, türbenin sonradan yapılmış muhdes ve niteliksiz ekleri temizlenerek, çevre duvarı, korkuluk, hazire kapısı ve zemin kaplaması gibi yapısal elemanları aslına uygun olarak yenilendi. Hazire içindeki özgün elemanların kotları ise mevcut durumdaki gibi korundu.
Beden duvarına raspa ve serpme sıva yapıldı
Türbenin çevre duvarlarındaki gereksiz eğrilik ve kırılmalar düzeltilerek, Pervititch Haritalarında ve eski fotoğraflarda açıkça görülen özgün düzgünlüğe getirilmesi için hazire alanında projeye uygun kot çalışması yapıldı. Duvarlar üzerinde yer alan muhdes sıva katmanları, tahrip olmuş mermer kaplama ve harpuştalar kaldırıldı, alttan çıkan özgün duvarın yüzeyine taş örgülü bir duvar imal edildi.
Hazire duvarlarının kandıra taşından yeniden yapıldığı türbenin, beden duvarına raspa ve serpme sıva yapıldı. Ayrıca hazirenin kuzeybatısında yer alan çevre duvarının üstüne sıva ile harpuşta şeklinde eğim verilerek, üzerine serpme sıva dönüldü.
Kabrin hazireye bakan yüzüne ve beden duvarına hat yazısı yazıldı, mezar taşları beden duvarında sergiye açıldı ve hazireye ilişkin hazırlanan bilgi panosu ana yol cephesine yerleştirildi. Hazirede bulunan 2 özgün mezar taşı üzerindeki boyalar da boya sökücü işlemi ile itinalı olarak temizlendi.
Öte yandan, hazire alanına Marmara
mermerinden yürüyüş yolu ve bitkisel toprak serimi yapılırken, duvarlara su itici uygulandı, teraziye çekilen mezar taşları projeye uygun olan yerine konuldu.
Kabrin, restorasyon projesine uygun olarak tamamlanması 72 bin liraya mal oldu.