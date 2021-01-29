'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi' ödüle doymuyor - Son Dakika

'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi' ödüle doymuyor

29.01.2021 11:46
'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi' ödüle doymuyor, System.String[]

Yeni neslin başarılı yönetmenlerinden Emir Mavitan'ın yönetmenliğini ve yapımcılığı üstlendiği 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi' (The Strange Story of Shining Pearl) uluslararası arenada ödüle doymuyor

Film, Kaliforniya'da düzenlenen Queen Palm Film Festivali'nden En İyi Moda Filmi ödülü ile döndü. Almila Ada ve Yağmur Ün ile Türk sinemasının usta isimleri Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş'ın rol aldığı kısa film internet üzerinden herkesin erişimine açık olarak yayında.

İKİ KIZ KARDEŞİN HİKAYESİ ANLATILIYOR

Paralel evrenlere geçiş kapısı oluşturan sihirli ve parlak bir inciye, kaybettikleri büyükannelerinden öğrendikleri bilgilerle ulaşmaya çalışan iki kız kardeşin hikayesini anlatan yönetmen Emir Mavitan imzalı Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi uluslararası festivallerde beğeni toplamaya devam ediyor.

YALIN VE MASALCI BİR...

358 film arasından sıyrılan 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi' Queen Palm Film Festivali'nin 'En İyi Moda Filmi' ödülüne layık görüldü. Daha önce de dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönen film gerçeküstü bir bakış açısını yalın ve masalsı bir dille seyirciye sunuyor.

Genç yönetmen Emir Mavitan imzası taşıyan film, Caged Bird Design'in meşhur incisinden ilhamını alıyor ve zaman, mekan, varoluş, gerçeklik gibi konulara farklı yaklaşımlar sunarken dram-fantastik temasıyla dikkat çekiyor. Film @mugproduction Instagram sayfası üzerinden ve Vimeo.com üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi' ödüle doymuyor

Film Festivali, Yönetmen, Moda, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi' ödüle doymuyor - Son Dakika Magazin


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