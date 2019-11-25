Son Dakika Haberleri: Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk
Son Dakika Dünya Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk - Son Dakika Dünya

Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk

6 saat önce

Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.

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Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.View on euronews

Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk

Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:36 
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