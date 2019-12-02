Son Dakika Haberleri: Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk
Son Dakika Dünya Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk - Son Dakika Dünya

Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk

6 saat önce

Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.

Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk, System.String[]

Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.


"Hayalimdeki dünya çok büyüktü"


Tokyo sanat dünyasındaki yolculuğumuzun ilk ayağında uluslararası üne sahip, Japon sanatçı Ly ile buluşuyoruz. Ly, dünyasını duvarları boyayarak bulmuş. İşlerinin başrolünde ise kendinden esinlenerek yarattığı küçük canavar LUV bulunuyor.

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Japon, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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