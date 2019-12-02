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Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk
6 saat önce
Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.
Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.
"Hayalimdeki dünya çok büyüktü"
Tokyo sanat dünyasındaki yolculuğumuzun ilk ayağında uluslararası üne sahip, Japon sanatçı Ly ile buluşuyoruz. Ly, dünyasını duvarları boyayarak bulmuş. İşlerinin başrolünde ise kendinden esinlenerek yarattığı küçük canavar LUV bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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