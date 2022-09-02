Fransa Başbakanı: Bu Kış Şirketlere Düzenli Elektrik Kesintisi Uygulanma Olasılığı Var - Son Dakika
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Fransa Başbakanı: Bu Kış Şirketlere Düzenli Elektrik Kesintisi Uygulanma Olasılığı Var

02.09.2022 12:02
Fransa Başbakanı: Bu Kış Şirketlere Düzenli Elektrik Kesintisi Uygulanma Olasılığı Var

PARİS, 2 Eylül (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Elisabeth Borne Perşembe günü şirketler için bu kış düzenli elektrik kesintisi uygulanma "olasılığının" bulunduğunu söyledi.

PARİS, 2 Eylül (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Elisabeth Borne Perşembe günü şirketler için bu kış düzenli elektrik kesintisi uygulanma "olasılığının" bulunduğunu söyledi. France Inter radyosunun Rusya'nın doğalgaz kesintilerinin ve Fransa'da nükleer santrallerin büyük bölümünün uygun durumda olmamasının yol açtığı enerji sıkıntısına ilişkin sorularını yanıtlayan Borne, söz konusu kesintilerin sadece şirketleri ilgilendirdiğini söyledi. Borne, "Kış soğuk geçerse ve tedarik sorunu ile karşı karşıya kalırsak, kısıtlamalar olabileceğini teyit ediyorum ama konutlarda değil. Konutlara doğalgaz kısıtlaması olmayacak" diye vurguladı. "Büyük doğalgaz tüketicilerinde kesintiler olabilir" ifadelerini kullanan Borne, doğalgaz kesintilerinin olası sonuçları değerlendirmek için şirketlerle müzakerelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Ancak başbakan, bir tüketim hakkı mekanizmasının şirketlerin kesintilerini aralarında takas etmelerine imkan tanıyacağını kaydetti. Borne, "elektriğini kesmemiz muhtemel olan şirket, kesintinin etkisinin daha az ciddi olacağı bir şirketle anlaşabilir" dedi. Bu haftanın başlarında Borne, Fransız yayın kuruluşu TMC'ye "Havalar çok soğuk geçerse, bireyler için de tedarikte sorun yaşanabilir" dedi. Fransa Başbakanı, böyle bir durum ortaya çıkarsa, enerji tedarikçilerinin "rotasyonlu yük azaltmaya" yönelebileceğini söyledi. Borne ayrıca, "2023'ün başından itibaren konutlar için fiyatlarda bir artış kaçınılmaz görünüyor" dedi. Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Ağustos ayının başlarında, ülkenin doğalgaz rezervlerinin bu kış olası kıtlıklara hazırlık olarak yüzde 80 dolu olduğunu söylemişti. Pannier-Runacher Fransa'nın hedeflerinin önünde olduğunu ve ülkenin stratejik doğalgaz rezervlerinin 1 Kasım'a kadar yüzde 100 dolu hale geleceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma günü, ülkenin kış için enerji planını görüşmek üzere bir Savunma Konseyi toplantısı yapacak.

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Kaynak: Xinhua

Fransa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı: Bu Kış Şirketlere Düzenli Elektrik Kesintisi Uygulanma Olasılığı Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Başbakanı: Bu Kış Şirketlere Düzenli Elektrik Kesintisi Uygulanma Olasılığı Var - Son Dakika
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