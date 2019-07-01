Son Dakika Haberleri: Paris, 2006 öncesi dizel araçları yasakladı
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Paris, 2006 öncesi dizel araçları yasakladı

26 dakika önce

2017'den beri hava kirliliğine karşı mücadele veren Paris, bugünden itibaren 2006 öncesine kayıtlı olan dizel araçların şehre girişini yasaklıyor.

Paris, 2006 öncesi dizel araçları yasakladı, System.String[]
2017'den beri hava kirliliğine karşı mücadele veren Paris, bugünden itibaren 2006 öncesine kayıtlı olan dizel araçların şehre girişini yasaklıyor. Fransız medyası, bu yasağın 800 bin aracı ilgilendirdiğini, 13 yaşından büyük olan araçların hafta içi şehir içinde kullanılamayacağını duyurdu.

Yeni yasağa göre, yasağı delen otomobil ve motosikletlere 68, kamyonlara ise 135 Euro para cezası uygulanacak. Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan bu yasakla birlikte havadaki nitrojen oranının yüzde 23 azaltılacağı öngörülüyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:58 
paris, Güncel
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