Paris 2024, 8 Ağustos'ta Tokyo 2020'den bayrağı almaya hazırlanıyor

Paris 2024, bugün Tokyo 2020 ile yapılacak devir teslim töreniyle bağlantılı şenlik hazırlıklarının bir parçası olarak Eyfel Kulesi'nde büyük ölçekli bir test gerçekleştirdi.

Tokyo 2020 ile yapılacak devir teslim töreniyle bağlantılı şekilde Paris 2024, şenlik hazırlıklarının bir parçası olarak Eyfel Kulesi'nde test gerçekleştirdi. Paris 2024 Başkanı Tony Estanguet, konuyla ilgili olarak, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın Açılış Töreni'ne 50 günden az bir süre kala, Japon meslektaşlarımızı düşünüyoruz ve hepimizin çok özlediği oyunların başlamasını dört gözle bekliyoruz. Olimpik ve Paralimpik atletler gibi Paris 2024 de Tokyo'ya hazırlanıyor. Bugün sadece bir testti, ancak Fransa ve tüm dünyaya 8 Ağustos'ta düzenlenecek ilk Paris 2024 töreninde bize katılmaları için bir davet gönderiyoruz" dedi.

Resmi devir teslim töreni, 8 Ağustos'ta Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek olan Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni'ndeki önemli etkinlikler arasında düzenlenecek. Paris 2024'ün festival tutkusunun bir ön gösteriminin sunulacağı 12 dakikalık sanatsal sekans öncesinde, Tokyo Valisi Olimpiyat bayrağını resmi olarak Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya teslim edecek.

Devir teslimi ve geçen zorlu bir yılın ardından yeniden bir araya gelen insanların sevincini kutlamak için Paris 2024 ve Paris şehri, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları boyunca Trocadéro Bahçeleri'nde gösterimler, spor ve festival etkinlikleri sunan bir alan olan 'Live des Jeux'u düzenleyecek. Paris 2024 Kulübü, Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri ile birlikte herkesi Paris'in üstündeki gökyüzü deneyiminin bir parçası olmaya davet ediyor

Oyunları mümkün olduğunca çok kişiye açık hale getirme amacına uygun olarak Paris 2024, benzersiz bir ödül olarak Fransız halkına, devir teslim kutlamalarını içeriden deneyimleme şansı sunuyor.

Fransa'nın seçkin hava gösteri ekibi olan Patrouille de France, 8 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti üzerinde uçarak, Paris 2024 Kulübü'nün kazanan iki üyesini gezintiye çıkarmayı teklif ediyor.

-İHA-