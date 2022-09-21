Fransa, 2023 İçin 250 Milyon Euroluk Bisiklet Fonu Oluşturdu - Son Dakika
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Fransa, 2023 İçin 250 Milyon Euroluk Bisiklet Fonu Oluşturdu

21.09.2022 17:52
Fransa, 2023 İçin 250 Milyon Euroluk Bisiklet Fonu Oluşturdu

PARİS, 21 Eylül (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Elisabeth Borne Salı günü yaptığı açıklamayla 2023 için 250 milyon euroluk (250 milyon ABD doları) ikinci bir bisiklet fonu ayrıldığını duyurdu.

PARİS, 21 Eylül (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Elisabeth Borne Salı günü yaptığı açıklamayla 2023 için 250 milyon euroluk (250 milyon ABD doları) ikinci bir bisiklet fonu ayrıldığını duyurdu. İlk bisiklet fonunun, dört yıl önce ulaştırma bakanıyken oluşturulduğunu hatırlatan Borne, buradaki amacın, Fransa'yı bir "bisiklet ulusuna" dönüştürmek üzere gerekli imkanların sağlanması olduğunu söyledi. 2021'de bisiklet, Fransa'da en çok satılan ulaşım aracı oldu. Geçen dört yıl içinde Fransa'da 14.000 kilometrelik ek bisiklet yolu yapıldı ve 170.000'den fazla genç Fransız bisiklet sürmeyi öğrendi. Borne, 2024'te ülkede düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Fransa'da bisikletin önemini teyit edeceğini dile getirdi. 2018'deki ilk bisiklet planı, 2018-2025 dönemine yönelik olarak 350 milyon euroluk bir bütçeyle oluşturulmuştu. Kovid-19 pandemisi sırasında toparlanma planı kapsamında bütçeye 150 milyon euro daha eklendi.

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Kaynak: Xinhua

Elisabeth Borne, Fransa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, 2023 İçin 250 Milyon Euroluk Bisiklet Fonu Oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa, 2023 İçin 250 Milyon Euroluk Bisiklet Fonu Oluşturdu - Son Dakika
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