L'oreal Çin Ceo'su: Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Markaların Büyük Bir Pazara Erişimini Destekleyecek - Son Dakika
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L'oreal Çin Ceo'su: Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Markaların Büyük Bir Pazara Erişimini Destekleyecek

27.07.2022 13:38
L'oreal Çin Ceo'su: Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Markaların Büyük Bir Pazara Erişimini Destekleyecek

PARİS, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde devam eden Çin Uluslararası Tüketim Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) yer alan önde gelen Fransız markalarında biri olan L'Oreal Çin'in CEO'su Fabrice Megarbane, ülkenin daha fazla dışa açılmasının bir işareti olan fuarın son derece...

PARİS, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde devam eden Çin Uluslararası Tüketim Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) yer alan önde gelen Fransız markalarında biri olan L'Oreal Çin'in CEO'su Fabrice Megarbane, ülkenin daha fazla dışa açılmasının bir işareti olan fuarın son derece önemli olduğunu ve tüketimin teşvik edilmesine katkıda bulunduğunu söyledi. L'Oreal Kuzey Asya Bölgesi Başkanı da olan Megarbane, Perşembe günü Xinhua'ya verdiği söyleşisinde, "CICPE, yüksek düzeyli dışa açılmanın desteklenmesine yardımcı oluyor, küresel tüketici markalarının Çin'in büyük tüketim pazarına erişimine imkan vererek yeni kalkınma deseninin çift yönlü dolaşımına katkıda bulunuyor ve tüketimin artırılması ve tüketim geri dönüşünü kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Hem ölçek hem de büyüme hızı açısından dinamik bir pazara sahip olan Çin'in güçlü bir dijital ekosisteminin "çevrimiçi + çevrimdışı" alışveriş deneyimine imkan verdiğini belirten Megarbane, Çinli müşterilerin, dünyadaki en sofistike müşteriler olduğunu kaydetti. Megarbane, "Açık inovasyonun gelişimi, Çin'de dinamik bir pazarın ortaya çıkmasına katkıda bulundu ve gerçekten Çin'de eşsiz bir açık inovasyon ekosistemi bulunuyor" ifadelerini kullandı. İkinci kez ve 16 markasıyla fuara katılan L'Oreal Grubu, bu hafta Hainan'da bir dizi yeni ürününü tanıtacak. Megarbane, "Hainan eyaletinin stratejik konumu, Çin tüketim pazarının büyük potansiyelinin açığa çıkarılmasına yardımcı oluyor" dedi ve ekledi: "Hainan'ın yeni güncellenen gümrüksüz tüketim politikası ve serbest ticaret limanı politikası, güzellik sektörünün canlanmasını hızlandırdı." Megarbane; CICPE'nin, Hainan serbest ticaret limanının, yerli ve yabancı mal ve komisyoncular için bir dolaşım noktası haline gelmesine, tüketimi artırmasına ve yerel ve uluslararası piyasalarda yüksek kaliteli yaşam tarzının teşvik edilmesine yardımcı olacağına inandığını söyledi. Altı gün sürecek fuara, 61 ülke ve bölgeden 1.107 yabancı şirket ve 1.643 markanın yanı sıra 1.200'ün üzerine yerli marka katılıyor. Fuarın onur konuğu olan Fransa, parfüm, kıyafet, mücevher, yiyecek, şarap ve hizmet ticareti alanlarını kapsayan yaklaşık 50 işletme ve 244 markayla fuara katıldı. Megarbane, "Fransız şirketi olarak L'Oreal, iki ülke arasında daha fazla ekonomik ve ticari işbirliği görmeyi bekliyor" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, CEO, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel L'oreal Çin Ceo'su: Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Markaların Büyük Bir Pazara Erişimini Destekleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: L'oreal Çin Ceo'su: Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Markaların Büyük Bir Pazara Erişimini Destekleyecek - Son Dakika
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