Son Dakika Haberleri: Paris'in Tek Natürist Restoranı Müşteri Kıtlığından Kapanıyor

Paris'in Tek Natürist Restoranı Müşteri Kıtlığından Kapanıyor

1 saat önce

Paris'in tek natürist restoranı kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor.

Paris'in tek natürist restoranı kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor. Kasım 2017'de açılan O'Naturel adlı restoran, 16 Şubat'ta tamamen kapatılacak. Gerekçe ise yeterli müşteri bulunamaması. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/08/par...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:06 Kaynak: Youtube

Paris, Dünya
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