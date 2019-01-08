Paris'in Tek Natürist Restoranı Müşteri Kıtlığından Kapanıyor
1 saat önce
Paris'in tek natürist restoranı kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor.
Paris
'in tek natürist restoranı kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor. Kasım 2017'de açılan O'Naturel adlı restoran, 16 Şubat'ta tamamen kapatılacak. Gerekçe ise yeterli müşteri bulunamaması. …
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:06 Kaynak: Youtube
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