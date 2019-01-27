Son Dakika Haberleri: Paris'te 'kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e Karşı Gösteri

Paris'te 'kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e Karşı Gösteri

1 saat önce

Paris'te 'Kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e karşı gösteri.

Paris'te 'Kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e karşı gösteri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:31 Kaynak: Youtube

Paris, Genel
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