Paris'te 'kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e Karşı Gösteri
1 saat önce
Paris'te 'Kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e karşı gösteri.
Paris
'te 'Kırmızı Fularlılar'dan Sarı Yelekliler'e karşı gösteri
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:31 Kaynak: Youtube
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