Son Dakika Haberleri: Paris'te İranlılar Ülkelerindeki Rejimin Değişmesi İçin Gösteri Düzenledi

Paris'te İranlılar Ülkelerindeki Rejimin Değişmesi İçin Gösteri Düzenledi

10 dakika önce

Paris'te İranlılar ülkelerindeki rejimin değişmesi için gösteri düzenledi.

Paris'te İranlılar ülkelerindeki rejimin değişmesi için gösteri düzenledi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:06 Kaynak: Youtube

Paris, Genel
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