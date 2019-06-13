Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek
1 saat önce
TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkaracak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:48
TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris
Airshow'da görücüye çıkaracak.
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