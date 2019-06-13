Son Dakika Haberleri: Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek
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Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek

1 saat önce

TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkaracak.

Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek, System.String[]
TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkaracak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:48 
Ekonomi
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