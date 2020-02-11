Paris: Akademisyenler İran'da tutuklu meslektaşları için toplandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris: Akademisyenler İran'da tutuklu meslektaşları için toplandı - Son Dakika Dünya

Paris: Akademisyenler İran'da tutuklu meslektaşları için toplandı

6 saat önce

Paris'te İnsan Hakları Meydanı'ndan yüzden fazla akademisyen ve yakınları İran'da tutuklu bulunan Sciences Po fakültesi araştırmacılarını desteklemek için toplandıView on euronews.

Paris'te İnsan Hakları Meydanı'ndan yüzden fazla akademisyen ve yakınları İran'da tutuklu bulunan Sciences Po fakültesi araştırmacılarını desteklemek için toplandıView on euronews

Paris: Akademisyenler İran'da tutuklu meslektaşları için toplandı

Paris, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:12 
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