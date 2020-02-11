Son Dakika › Dünya › Paris: Akademisyenler İran'da tutuklu meslektaşları için toplandı - Son Dakika Dünya
Paris: Akademisyenler İran'da tutuklu meslektaşları için toplandı
6 saat önce
Paris'te İnsan Hakları Meydanı'ndan yüzden fazla akademisyen ve yakınları İran'da tutuklu bulunan Sciences Po fakültesi araştırmacılarını desteklemek için toplandı
Fransız akademisyenler, İran'da tutuklu bulunan meslektaşları için başkent Paris'te eylem yaptı.
1 Şubat 1979'da Fransa'nın başkenti Paris'ten dönen Ayetullah Humeyni'nin 11 Şubat 1979'da İran İslam Devrimi'ni ilan etmesinin 41'inci yıl dönümünde Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında İnsan Hakları Meydanı'ndan yüzden fazla akademisyen ve yakınları, İran'da tutuklu bulunan ünlü Sciences Po fakültesi araştırmacılarını desteklemek için toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:15
Son Dakika İran'ın saldırısı sonrası "Yaralımız yok" diyen ABD'den günler sonra gelen itiraf Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciden 4 gündür haber alınamıyor İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz