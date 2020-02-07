Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor - Son Dakika Dünya

Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor

6 saat önce

Fransa ve Türkiye arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye’den gelecek öğretmenler istemiyor

Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'den gelen öğretmenlerin okullarda Türkçe dersi vermesini yasaklayacağı iddia edildi.


Le Point dergisi ülkede sayıları 15 bini bulan Türk talebenin, Türkiye'den gelen öğretmenler aracılığıyla Türk dili ve kültürünü öğrenmekten mahrum olabileceğini duyurdu.

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Emmanuel Macron, Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:11 
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