Son Dakika › Dünya › Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor - Son Dakika Dünya
Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor
6 saat önce
Fransa ve Türkiye arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye’den gelecek öğretmenler istemiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'den gelen öğretmenlerin okullarda Türkçe dersi vermesini yasaklayacağı iddia edildi.
Le Point dergisi ülkede sayıları 15 bini bulan Türk talebenin, Türkiye'den gelen öğretmenler aracılığıyla Türk dili ve kültürünü öğrenmekten mahrum olabileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:11
Son Dakika Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı