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PARİS/ANKARA - Fransa'da öğrenciler Macron'un üniversitelerin finansmanına ilişkin sözlerine tepkili - Son Dakika

PARİS/ANKARA - Fransa'da öğrenciler Macron'un üniversitelerin finansmanına ilişkin sözlerine tepkili

29.01.2022 13:47

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversitelerde sistemsel değişikliğe gidilebileceğini gündeme getirmesi, Kovid-19 salgını nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler arasında üniversite ücretlerinin artırılacağı endişesine yol açtı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversitelerde sistemsel değişikliğe gidilebileceğini gündeme getirmesi, Kovid-19 salgını nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler arasında üniversite ücretlerinin artırılacağı endişesine yol açtı.

Macron, 13 Ocak'ta Fransa Üniversiteleri Kongresinin 50. yıl dönümüne video konferansla katılarak üniversitelerde "sistemsel bir dönüşüm" gerektiğini söyledi ve "Neredeyse tüm öğrenciler için yükseköğretimin ücretli olmadığı bir sistemde kalıcı olamayız." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanının bu sözleri, ülkenin gündemine oturdu ve öğrenciler ile öğrenci birlikleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Macron her ne kadar sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürse de eleştirilerin odağından yer almaktan kaçamadı.

Fransa'da Macron hükümeti daha önce üniversitelerde yabancı öğrenciler için kayıt ücretlerini artırmıştı.

Yüz binlerce öğrencinin eğitimini etkileyecek

Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği (UNEF) Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İmane Ouelhadj, AA muhabirine öğrencileri kaygılandıran bu gelişmeyle ilgili açıklama yaptı.

Ouelhadj, Macron'un üniversitelerde değişim hedefinin ve sözlerinin birlik tarafından "skandal" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Hükümetin 2018'de yabancı öğrencilerin yükseköğretim harçlarını yükseltmesiyle yıllık lisans ücretinin 2 bin 770 avroya çıktığına hatırlatan Ouelhadj, Macron'nun şimdi tüm öğrencileri bu kapsama almayı hedeflediğini savundu.

İmane Ouelhadj, "Bugün üniversite harç ücretlerini tüm öğrencilere yayarak yükseköğretimin özelleştirilmesine devam etme arzusuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Fransa'da üniversite harçlarının yükseltilmesi durumunda yüz binlerce öğrencinin eğitiminin olumsuz etkileneceğinin altını çizen Ouelhadj, "Özel finansmana dayalı bir sistem, toplumun bir kesiminin üniversiteden uzak tutulmasına ve dışlanmasına neden olacaktır." diye konuştu.

Ouelhadj, halihazırda Kovid-19 salgınının öğrenciler üzerindeki etkilerine değinerek birçok öğrencinin, artık fatura ve kiralarını ödeyemediğine, mevcut burs sistemi nedeniyle her iki üniversite öğrencisinden birinin çalışmak zorunda olduğuna dikkati çekti.

"Macron, öğrencilerin gerçeklerinden uzak yaşıyor"

Paris'in Saint-Denis banliyösündeki Paris 8 Üniversitesinde tarih yüksek lisans öğrencisi olan Camille Petiot, Macron'un hedefinin gerçekleşmesinin, öğrencilerin eğitimlerini sekteye uğratacağını söyledi.

Petiot, "Macron, öğrencileri anlamıyor, onların gerçeklerinden uzak yaşıyor." dedi.

Burslu bir öğrenci olmadığını ve eğitimi için ailesinin kendisine maddi destek sağladığını söyleyen Petiot, öğrencilerin ulaşım, kira ve okul kitapları gibi masrafları olduğunu hatırlattı.

Camille Petiot, bir yıl kadar üniversitede eğitim gördüğü İrlanda'daki gözlemlerini aktararak, bu ülkede birkaç bin avroyu bulan üniversite harçlarını ödeyebilenlerin, maddi durumu iyi olan kişilerden oluştuğunu aktardı.

Fransa'da halihazırdaki üniversite modelini daha tutarlı bulduğunu söyleyen Petiot, "Herkes üniversitelerin ücretsiz olmasına çabalarken, biz tersini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerin idari işlemlerinin zorluğuna maddi kaygı da eklenecek

Medikal Hukuk yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisi Sobe Herve Zoh, Fransa'nın üniversite harçlarını yükselterek, ABD modeline doğru yönelmeye çalıştığını söyledi.

Kendisinin de yabancı uyruklu bir öğrenci olduğunu belirten Zoh, üniversite harçları yükseldiği takdirde, Fransa'ya gelmek isteyen öğrencilerin halihazırda idari işlemler nedeniyle yaşadıkları zorluklara bir diğerinin ekleneceğine vurgu yaptı.

Zoh, bu durumun, öğrencileri eğitim masraflarını karşılayabilmek amacıyla para kazanmak için daha fazla çalışmaya zorlayacağına belirtti.

Macron'un üniversite modeli "elitist"

Uluslarası Ticaret yüksek lisans birinci sınıf öğrencisi Chada Mourabit de Macron'un üniversiteler için tasarladığı ABD modelini, "elitist bir model" olarak değerlendirdi.

Mourabit, üniversite harçlarının yükseltilmesinin, belli öğrencilerin üniversitelere gidebilmesine bir engel oluşturabileceğini, bu nedenle ücretlerin, öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre ayarlanması gerektiğini dile getirdi.

PARİS/ANKARA - Fransa'da öğrenciler Macron'un üniversitelerin finansmanına ilişkin sözlerine tepkili
PARİS/ANKARA - Fransa'da öğrenciler Macron'un üniversitelerin finansmanına ilişkin sözlerine tepkili
PARİS/ANKARA - Fransa'da öğrenciler Macron'un üniversitelerin finansmanına ilişkin sözlerine tepkili

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Emmanuel Macron, Üniversite, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PARİS/ANKARA - Fransa'da öğrenciler Macron'un üniversitelerin finansmanına ilişkin sözlerine tepkili - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARİS/ANKARA - Fransa'da öğrenciler Macron'un üniversitelerin finansmanına ilişkin sözlerine tepkili - Son Dakika
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