Paris banliyösündeki şiddet 2005 yılı olaylarını hatırlattı, 2 kişi gözaltına alındı

Paris'in kuzeybatısında bulunan bir banliyöde çıkan şiddet olaylarında iki kişi gözaltına alındı, birçok kamu malı hasar gördü. Polis 2005 yılında yaşanan olayları hatırlatması nedeniyle bölgede büyük güvenlik önlemleri aldı.



Şehre yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Chanteloup-les-Vignes mahallesinde bir yangın ihbarını değerlendiren polis ekiplerine bir grup havai fişek fırlattı. Güvenlik ekipleri sloganlar atan ve insanları polise isyana teşvik eden gençlere müdahale ederken, yapılan aramada çok sayıda taş ve sopa ele geçirdi. Olaylarda bir halk evine ait bina tamamıyla yanarken polise saldıran 17 ve 21 yaşında iki kişi gözaltına alındı. Savcılık yaklaşık 30'u aşkın kişinin karıştığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.