Son Dakika Haberleri: Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk
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Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk

35 dakika önce

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"

Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk

Ekrem İmamoğlu, Paris, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:09 
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