Son Dakika Haberleri: Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk
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Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk

1 saat önce

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"

Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk

Ekrem İmamoğlu, Paris, Anne, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:01 
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