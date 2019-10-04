Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk
1 saat önce
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:01
İETT tarihinde bir ilk! Kadın şoför alınacak ABD'li komutan Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı Avrupa'nın göbeği Paris'i fareler bastı Avm'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davası