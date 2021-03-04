Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi - Son Dakika

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi

04.03.2021 19:57
Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi, System.String[]

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.

Ülkede 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'a rakip olacağı öngörülen Hidalgo, salgın tedbirlerine ilişkin adımlarda Macron'u yerel otoritelerle istişare etmeden hareket etmekle eleştirdi.

Sokağa çıkma yasağı, kitapçıların kapatılması ve aşı planlama stratejisi başta olmak üzere birçok konuda Fransa Cumhurbaşkanını Elysee Sarayı'ndan salgına ilişkin kararları dikte etmekle suçlayan Hidalgo, buna karşın kendisinin sahada olduğu ve alınan tedbirlerin sahadaki gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini savundu.

Bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiği

Hidalgo, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, "Kovid-19 ile mücadele stratejisinin başarısı, ikna edici sonuçlar sağlamayan veya bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiğinin parçası olarak birbirini takip eden kapanma açılma önlemlerine indirgenemez." değerlendirmesinde bulunarak, Macron'a salgın kararları alınırken halkın durumunu dikkate alması tavsiyesinde bulundu.

Paris Belediye Başkanı şubatın son haftasında yıllık izindeyken yardımcısı Emmanuel Gregoire hükümetle paralel olarak Paris'te 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu açıklamıştı.

Gelen tepkiler üzerine seçmenini karşısına almak istemeyen Hidalgo'nun da baskısıyla yardımcısı Gregoire, geri adım atarak 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu bunu desteklemediklerini belirtmişti.

Bu durum Elyse Sarayı ile Paris Belediyesi arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Paris kulislerinde Hidalgo'nun Fransa'da yaşanan ekonomik sıkıntı ve salgın yönetimi konuları üzerinden Macron'a yüklenerek 2022'de karşısına sol cephenin adayı olarak çıkacağı konuşuluyor.

Sokağa Çıkma Yasağı, Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi - Son Dakika


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