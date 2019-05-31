Son Dakika Haberleri: Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran'dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek
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Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran'dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek

10 dakika önce

Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran’dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek. Yasağı uymayanlar, 38 euro para cezasına çarptırılacak.

Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran'dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek, System.String[]
Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran'dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek.

Yasak getirilen park ve bahçeler, başkentin yeşil alınlarının yüzde 10'nu oluşturuyor. 2018 yılı Temmuz ayında Paris'teki 6 parkta, "deneme" amaçlı sigara yasağı uygulamaya sokulmuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:53 
Paris, Dünya
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