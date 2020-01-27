Son Dakika › Dünya › Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti - Son Dakika Dünya
Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti
6 saat önce
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, koronavirüs salgını nedeniyle başkentte yapılacak Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti
Fransa'da Paris Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle başkentte yapılacak Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte yaşayan iki kişinin Çin'den yayılan koronavirüs salgınına yakalanmasının ardından kararın "önlem" amacıyla alındığını duyurdu. Hidalgo, "Paris'teki yeni yıl geçit töreninin iptal edilmesini talep eden Çin vatandaşlarıyla dün görüştüm. Önlem ilkesi önceliğimizdir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:28
Son Dakika Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti! Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi