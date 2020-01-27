Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti - Son Dakika Dünya

Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti

6 saat önce

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, koronavirüs salgını nedeniyle başkentte yapılacak Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti

Paris Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kentteki Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti, System.String[]

Fransa'da Paris Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle başkentte yapılacak Çin yeni yılı kutlamalarını iptal etti.


Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte yaşayan iki kişinin Çin'den yayılan koronavirüs salgınına yakalanmasının ardından kararın "önlem" amacıyla alındığını duyurdu. Hidalgo, "Paris'teki yeni yıl geçit töreninin iptal edilmesini talep eden Çin vatandaşlarıyla dün görüştüm. Önlem ilkesi önceliğimizdir." dedi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:28 
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