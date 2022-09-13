Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek - Son Dakika
Üye Girişi

Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

13.09.2022 19:28
Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Paris Belediyesinin enerji tasarrufu planı kapsamında aldığı yeni kararlarla birlikte, Eyfel Kulesi ışıklarının saat 23.45'te söndürüleceği bildirildi.

Paris Belediyesinin enerji tasarrufu planı kapsamında aldığı yeni kararlarla birlikte, Eyfel Kulesi ışıklarının saat 23.45'te söndürüleceği bildirildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in enerji tasarruf planı hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Hidalgo, enerji krizinin ülkenin geri kalanı gibi Paris'i de etkilediğini belirtti.

2014 yılından bu yana ekolojik geçiş için 10 milyar avro yatırım yaptıklarını aktaran Hidalgo, yüzde 10 enerji tasarrufu sağlamak adına ilk adımların atılmasını gerektiğine işaret etti.

Hidalgo, bu kapsamda, tüm Paris belediye binalarının ışıklarının yerel saat ile 22.00'de söndürüleceğini, ancak Parislilerin güvenliği açısından sokak lambalarının ışıklarının açık kalacağını açıkladı.

Eyfel Kulesi'nin ışıkları erken söndürülecek

Paris Belediye Başkanı, halihazırda gece saat 01.00'a kadar ışıkları yanan Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin ışıklarının da saat 23.45'te söndüreceğini ifade etti.

Yaşlı bakımevleri, kreş ve benzeri kamu binaları istisna olmakla birlikte, diğer tüm kamu binalarının sıcaklıklarının kademeli olarak düşürüleceğini aktaran Hidalgo, idari kurumlara ait binaların bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlayacağını anımsattı.

Hidalgo, genel seferberlik olması gerektiğini vurgulayarak, enerji tüketiminin yüzde 96'sının belediye hizmetlerine ait olmadığının altını çizdi.

Fransız basını Paris'te kamu binalarını ışıklarının erken söndürülmesine yönelik adımın 23 Eylül'den itibaren yürürlüğe gireceğini ve Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediye bağlı müzeleri ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesini de kapsadığını aktardı.

Başkentin yüzme havuzlarındaki sıcaklığın bir derece düşürüleceği kaydedildi.

Hidalgo, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Paris'teki kamu binalarının sıcaklığının 19 dereceden 18 dereceye düşürüleceği söyledi.

YORUMLAR
500
Eyfel'in ışıkları daha erken kapatılacak Eyfel'in ışıkları daha erken kapatılacak Rusya'nın Avrupa'ya enerji akışını kesmesi sonucu Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'nin ışıkları erken sönecek Rusya'nın Avrupa'ya enerji akışını kesmesi sonucu Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'nin ışıkları erken sönecek
Kaynak: AA

Eyfel Kulesi, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada gündem olan 'Sakarya' gafı!
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
17:03 Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Sosyal konut projesinde emekliler ve gençlere yüzde 20'şer pay ayrıldı
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 19:28:25. #1.12#
SON DAKİKA: Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement