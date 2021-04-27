Paris Büyükelçisi Onaner "Türkiye-Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar" panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Paris Büyükelçisi Onaner "Türkiye-Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar" panelinde konuştu Açıklaması

27.04.2021 16:43
Paris Büyükelçisi Onaner

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda, "DEİK EU TALKS" kapsamında "Türkiye-Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar" paneli düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda, "DEİK EU TALKS" kapsamında "Türkiye- Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar" paneli düzenlendi.

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'in moderatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, panelistler ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşma yapan Büyükelçi Onaner, Fransa'da farklı zamanlarda ve toplamda 6 yıl kaldığını belirtip, bu dönemlerde Türkiye-Fransa ilişkilerinin seyrini gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Son dönemde gerilen ilişkilerin, iki ülke cumhurbaşkanları seviyesine kadar çıktığını vurgulayan Onaner, buna rağmen ekonomik ilişkilerin siyasi gerilimlerden etkilenmediğine dikkati çekti. Onaner, "Siyasi ilişkilerdeki dönemsel gerginlikler, zorluklar ve görüş farklılıkları ne olursa olsun Fransa'da bir iş adamının Türkiye'deki ortağıyla güvene dayalı ve karşılıklı çıkarlarını gözeten bir ilişkisi varsa bu ilişkiyi sürdürmemesi için hiçbir sebep yok." dedi.

Onaner öte yandan, ilişkilerde bir ısınma sağlanabilirse mevcut ekonomik canlılığa ilave bir katkı sağlanabileceğini belirtti.

"Büyük bir iyi niyet gösterdiler"

İki ülke cumhurbaşkanları arasında 2 Mart'ta gerçekleştirilen video konferansın bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Onaner, görüş ayrılıkları hala olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son zamanlardaki en özenli görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Onaner, Erdoğan ve Macron'un geçmişteki görüşmelere kıyasla daha fazla empati gösterdiğini kaydederek, "(Cumhurbaşkanları) Karşı tarafı daha iyi anlama isteğini hissettirerek büyük bir iyi niyet gösterdiler." diye konuştu.

Bu görüşmelerin ardından Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) toplanması konusunda da karar alındığını aktaran Onaner, siyasi ilişkilerden etkilenmeden JETCO formatının desteklenmesinin önemli adım olacağını belirtti.

Onaner, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar avroya taşıma irademizi koruyoruz." diyerek, bu hacme ulaşarak yeni bir hedef belirleme arzusunu dile getirdi.

Karşılıklı çıkarların sağlandığı ilişkilerin ve iş birliğinin sürdüğü durumda siyasi meselelerin ekonomik ilişkileri etkilemeyeceğini vurgulayan Onaner, "Fransa'nın en önemli ve itibarlı iş adamlarının bu ilişkiyi önemsediğini görmek gurur verici." dedi.

Onaner, önemli olanın ekonomik ilişkilere odaklanmak ve bu ilişkileri geliştirmek olduğunun altını çizerek, bu bağlamda kendisinin de Fransa genelinde ilişkileri ilerletme adına ziyaretlerde bulunacağını aktardı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris Büyükelçisi Onaner 'Türkiye-Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar' panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir         
17:27
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor         
16:39
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı         
16:30
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi         
15:37
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada         
15:02
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık         
15:00
Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri         
14:56
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 17:59:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris Büyükelçisi Onaner "Türkiye-Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar" panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement