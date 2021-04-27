Paris Büyükelçisi Onaner "Türkiye-Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar" panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda, "DEİK EU TALKS" kapsamında "Türkiye- Fransa Ekonomik İş Birliklerinin Geleceği ve Fırsatlar" paneli düzenlendi.

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'in moderatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, panelistler ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşma yapan Büyükelçi Onaner, Fransa'da farklı zamanlarda ve toplamda 6 yıl kaldığını belirtip, bu dönemlerde Türkiye-Fransa ilişkilerinin seyrini gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Son dönemde gerilen ilişkilerin, iki ülke cumhurbaşkanları seviyesine kadar çıktığını vurgulayan Onaner, buna rağmen ekonomik ilişkilerin siyasi gerilimlerden etkilenmediğine dikkati çekti. Onaner, "Siyasi ilişkilerdeki dönemsel gerginlikler, zorluklar ve görüş farklılıkları ne olursa olsun Fransa'da bir iş adamının Türkiye'deki ortağıyla güvene dayalı ve karşılıklı çıkarlarını gözeten bir ilişkisi varsa bu ilişkiyi sürdürmemesi için hiçbir sebep yok." dedi.

Onaner öte yandan, ilişkilerde bir ısınma sağlanabilirse mevcut ekonomik canlılığa ilave bir katkı sağlanabileceğini belirtti.

"Büyük bir iyi niyet gösterdiler"

İki ülke cumhurbaşkanları arasında 2 Mart'ta gerçekleştirilen video konferansın bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Onaner, görüş ayrılıkları hala olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son zamanlardaki en özenli görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Onaner, Erdoğan ve Macron'un geçmişteki görüşmelere kıyasla daha fazla empati gösterdiğini kaydederek, "(Cumhurbaşkanları) Karşı tarafı daha iyi anlama isteğini hissettirerek büyük bir iyi niyet gösterdiler." diye konuştu.

Bu görüşmelerin ardından Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) toplanması konusunda da karar alındığını aktaran Onaner, siyasi ilişkilerden etkilenmeden JETCO formatının desteklenmesinin önemli adım olacağını belirtti.

Onaner, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar avroya taşıma irademizi koruyoruz." diyerek, bu hacme ulaşarak yeni bir hedef belirleme arzusunu dile getirdi.

Karşılıklı çıkarların sağlandığı ilişkilerin ve iş birliğinin sürdüğü durumda siyasi meselelerin ekonomik ilişkileri etkilemeyeceğini vurgulayan Onaner, "Fransa'nın en önemli ve itibarlı iş adamlarının bu ilişkiyi önemsediğini görmek gurur verici." dedi.

Onaner, önemli olanın ekonomik ilişkilere odaklanmak ve bu ilişkileri geliştirmek olduğunun altını çizerek, bu bağlamda kendisinin de Fransa genelinde ilişkileri ilerletme adına ziyaretlerde bulunacağını aktardı.