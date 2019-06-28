Son Dakika Haberleri: Paris'e DEAŞ bayrağı dikildi
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Paris'e DEAŞ bayrağı dikildi

37 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'e kimliği belirsiz kişiler, DEAŞ bayrağı dikti.

Paris'e DEAŞ bayrağı dikildi, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'e kimliği belirsiz kişiler, DEAŞ bayrağı dikti.

Fransa'nın başkenti Paris'te çevre yolu üzerindeki bir köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından iki plastik mankenin eline tutuşturulmuş DAEŞ bayrağı asıldı. Tamamen siyah renkte giydirilmiş iki plastik mankene asılmış DAEŞ bayrağının çevredekiler tarafından rahatça görülebilecek bir yere asıldığı gözlendi. Bayrak üzerinde ayrıca, "Yargı gevşekliği, halk adaleti" yazan büyük bir pankart olduğu da görüldü.

Polis, bayrağı, mankenleri ve pankartı incelemek üzere olay yerinden kaldırdı. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
Fransa, Paris, 3. Sayfa
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