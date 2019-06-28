Son Dakika Haberleri: Paris'e DEAŞ bayrağı diktiler
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Paris'e DEAŞ bayrağı diktiler

23 dakika önce

FRANSA'nın başkenti Paris'te çevre yolu üzerindeki bir köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından iki plastik mankenin eline tutuşturulmuş DAEŞ bayrağı asıldı.

Paris'e DEAŞ bayrağı diktiler, System.String[]
FRANSA'nın başkenti Paris'te çevre yolu üzerindeki bir köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından iki plastik mankenin eline tutuşturulmuş DAEŞ bayrağı asıldı. Tamamen siyah renkte giydirilmiş iki plastik mankene asılmış DAEŞ bayrağının çevredekiler tarafından rahatça görülebilecek bir yere asıldığı gözlendi. Bayrak üzerinde ayrıca, "Yargı gevşekliği, halk adaleti" yazan büyük bir pankart olduğu da görüldü. Polis, bayrağı, mankenleri ve pankartı incelemek üzere olay yerinden kaldırdı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:18 
Paris, Güncel
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