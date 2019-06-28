Paris'e DEAŞ bayrağı diktiler
23 dakika önce
FRANSA'nın başkenti Paris'te çevre yolu üzerindeki bir köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından iki plastik mankenin eline tutuşturulmuş DAEŞ bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:18
FRANSA'nın başkenti Paris
'te çevre yolu üzerindeki bir köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından iki plastik mankenin eline tutuşturulmuş DAEŞ bayrağı asıldı. Tamamen siyah renkte giydirilmiş iki plastik mankene asılmış DAEŞ bayrağının çevredekiler tarafından rahatça görülebilecek bir yere asıldığı gözlendi. Bayrak üzerinde ayrıca, "Yargı gevşekliği, halk adaleti" yazan büyük bir pankart olduğu da görüldü. Polis
, bayrağı, mankenleri ve pankartı incelemek üzere olay yerinden kaldırdı.
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