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Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü

1 saat önce

Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü, System.String[]

Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan bir memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Castaner, burada yaptığı açıklamada, 2003'ten bu yana Emniyet Müdürlüğünde memur olarak çalışan saldırganla ilgili şimdiye kadar bir sorun yaşamadıklarını belirterek, saldırıda aynı zamanda bir kişinin yaralandığını söyledi.

Paris Savcısı Remy Heitz de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırganın Paris'in yakınlarında evine polis tarafından baskın yapıldığı ve eşinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Memur, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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