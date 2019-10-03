Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
57 dakika önce
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
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