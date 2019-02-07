Son Dakika Haberleri: Paris Grand Slam'da 4 Kadın Judoka Tatamiye Çıkacak

Paris Grand Slam'da 4 Kadın Judoka Tatamiye Çıkacak

1 saat önce

İSTANBUL / DHA2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Grand Slam müsabakalarının Paris ayağında dört kadın Türk judoka mücadele edecek.

Paris Grand Slam'da 4 Kadın Judoka Tatamiye Çıkacak, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Grand Slam müsabakalarının Paris ayağında dört kadın Türk judoka mücadele edecek. Karşılaşmalarda tatamiye çıkacak Milli takım kafilesi bugün havayoluyla Fransa'ya hareket etti. 9-10 Şubat tarihleri arasındaki müsabakalar Accorhotels Arena Salonu'nda yapılacak. Ayrıca organizasyonun sonunda judocular ve Büşra Katipoğlu yine Paris'te 11- 14 Şubat'ta yapılacak Ortak Çalışma kampına katılacak.

Grand Slam'da, Ay-yıldızlı judogileri giyecek judocular ve maç programları şöyle:

9 ŞUBAT CUMARTESİ

48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder.

52 Kg: İrem Korkmaz.

57 Kg: Şeyma Özerler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

Tokyo, Paris, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Kalan Kadın, 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı Sevgilisiyle Tartışırken Sinir Krizi Geçiren Genç Kız, Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Kaldırıldı

5 Günlük Bebeğini Cami Avlusuna Bıraktı... Kimliği Tesadüfen Belirlendi Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:44:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris Grand Slam'da 4 Kadın Judoka Tatamiye Çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]