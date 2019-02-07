Paris Grand Slam'da 4 Kadın Judoka Tatamiye Çıkacak
1 saat önce
İSTANBUL / DHA2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Grand Slam müsabakalarının Paris ayağında dört kadın Türk judoka mücadele edecek.
İSTANBUL/ DHA
2020 Tokyo
Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Grand Slam müsabakalarının Paris
ayağında dört kadın Türk judoka mücadele edecek. Karşılaşmalarda tatamiye çıkacak Milli takım kafilesi bugün havayoluyla Fransa
'ya hareket etti. 9-10 Şubat tarihleri arasındaki müsabakalar Accorhotels Arena Salonu'nda yapılacak. Ayrıca organizasyonun sonunda judocular ve Büşra Katipoğlu yine Paris'te 11- 14 Şubat
'ta yapılacak Ortak Çalışma kampına katılacak.
Grand Slam'da, Ay-yıldızlı judogileri giyecek judocular ve maç programları şöyle:
9 ŞUBAT CUMARTESİ
48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder.
52 Kg: İrem Korkmaz.
57 Kg: Şeyma Özerler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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