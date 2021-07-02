Paris havalimanlarında grev yapan çalışanlar Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı - Son Dakika

Fransa'da başkent Paris'teki havalimanlarında greve giden çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapatarak hava trafiğinin aksamasına yol açtı.

Paris'teki 3 havalimanının çalışanlarına ait Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikaları, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primleri kaldıran "iş sözleşmelerinin uyum planının (PACT)" geri çekmesi talebiyle 1-5 Temmuz'da grev düzenliyor.

Grev kapsamında sendika üyesi çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda 2E terminalini kapattı.

Grevin, Fransa'da tatil sezonunun başladığı, çalışanların büyük kısmının tatile çıktığı temmuzun başlangıcına denk gelmesi ise hükümeti endişelendiriyor.

Fransa Ulaşım Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, grevin dünkü kısmı nedeniyle uçuşlarda 15 ila 30 dakikalık gecikmeler yaşandığını belirtti.

ADP Yöneticisi Augustin de Romanet, hiçbir uçuşun iptal edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 1,17 milyar avro kaybeden ADP, iş gücünü yüzde 11 düşürmeyi hedefliyor. Şirket, kayıplarını azaltmak için çalışanlarının primlerini düşürüyor.