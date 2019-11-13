Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor

Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan ve başkent Paris'i kana bulayan saldırıların bugün 4. yıldönümü.



13 Kasım 2015'te Bataclan Tiyatrosu binası ve çevresinin yanı sıra Fransa Stadı yanında koordineli bir şekilde yapılan saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanırken bütün bir ülke ise şok etkisi yaşamıştı.