Son Dakika Haberleri: Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor
Son Dakika Dünya Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor - Son Dakika Dünya

Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor

6 saat önce

Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan bilinen ve başkent Paris’i kana bulayan saldırıların bugün 4. yıldönümü.

Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor, System.String[]

Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan ve başkent Paris'i kana bulayan saldırıların bugün 4. yıldönümü.


13 Kasım 2015'te Bataclan Tiyatrosu binası ve çevresinin yanı sıra Fransa Stadı yanında koordineli bir şekilde yapılan saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanırken bütün bir ülke ise şok etkisi yaşamıştı.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:31 
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