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Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı - Son Dakika

Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı

13.11.2021 17:17
Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarının 6. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde, kana bulanan yerlere çiçekler bırakıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarının 6. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde, kana bulanan yerlere çiçekler bırakıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te en az 140 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7 farklı noktadaki saldırıların üzerinden 6 yıl geçti. Paris'i kana bulayan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saldırının 6. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birlikte Stad de France (Fransa Stadyumu) başta olmak üzere saldırılara sahne olan yerlere çelenk bıraktı. Saldırılarda en fazla can kaybının yaşandığı Bataclan konser salonunun yanı sıra Le Carillon barı, Le Petit Cambodge restoranı, La Casa Nostra restoranı önünde de anma merasimleri yapıldı. Vatandaşlar ellerinde çiçeklerle saldırı noktalarına gelerek saygı duruşunda bulundu.

"TERÖRİZMİ KINAMAK VE HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA SAYGI GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIM"

90 can kaybının yaşandığı Bataclan konser salonunun önü demir bariyerlerle kapatılırken, terörü lanetleyen vatandaşlar hayatını kaybedenlerin anısına yere çiçek bıraktı. İsmini vermek istemeyen bir genç, "Hayatını kaybedenlerin hiçbirini tanımıyorum, hiçbiri akrabam değil. Ama insanlık suçu olan terörizmi kınamak ve hayatını kaybedenlerin anısına saygı göstermek için buradayım. Şu anda burada bulunanlardan biri de bir vesileyle o gece burada olabilirdi, olabilirdik. Bundan dolayı terörü lanetliyorum ve hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum" dedi.

Ayrıca bu akşam Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan Fransa- Kazakistan karşılaşması öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

En az 140 kişinin ölümü, 400'den fazla kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı
Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı
Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı
Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı
Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı
Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı

Fransa, Paris, Kasım, Jean, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris'i kana bulayan terör saldırılarının 6. yılı - Son Dakika
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