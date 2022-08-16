Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu - Son Dakika
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Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu

16.08.2022 22:54

- Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli yağış ve fırtına etkili olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

- Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli yağış ve fırtına etkili olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Fransa genelinde son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgasının ardından başkenti Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Başkentte bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, metro istasyonlarını su bastı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarının uçtuğu görüldü.

Fransa'nın bazı bölgelerinde ise saatte 40 milimetreye kadar yağış ve saatte 100 kilometreye varan rüzgarlar görebileceği uyarısında bulunuldu. Fransa'nın meteoroloji servisi Meteo France, Fransa'nın güneyinin bu hafta içinde fırtına yaşanabileceğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

Fırtına, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu - Son Dakika
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