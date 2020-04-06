Paris'in boş caddeleri havadan görüntülendi - Son Dakika

Paris'in boş caddeleri havadan görüntülendi
6 saat önce
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırmasının ardından, başkent Paris'in turistik ve tarihi mekan ve caddelerinin boşaldığı görüldü.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırmasının ardından, başkent Paris'in turistik ve tarihi mekan ve caddelerinin boşaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:04 Kaynak: AA
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