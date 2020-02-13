Paris'in Brezilyalıları Dortmund'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Paris'in Brezilyalıları Dortmund'a Hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Paris'in Brezilyalıları Dortmund'a Hazırlanıyor

13 dakika önce

2019-20 Şampiyonlar Ligi Sezonu Son 16 turunda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Paris Saint Germain maç için sıkı çalışıyor.

2019-20 Şampiyonlar Ligi Sezonu Son 16 turunda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Paris Saint Germain maç için sıkı çalışıyor.

Paris'in Brezilyalıları Dortmund'a Hazırlanıyor

Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:19 
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