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Paris'in Brezilyalıları Dortmund'a Hazırlanıyor
13 dakika önce
2019-20 Şampiyonlar Ligi Sezonu Son 16 turunda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Paris Saint Germain maç için sıkı çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:19
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