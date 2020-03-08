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Paris'in en kalabalık ilçesinde belediye başkanlığı için Türk ve Ermeni kökenli adaylar yarışıyor
6 saat önce
Paris’in en kalabalık ilçesinde belediye bakanlığı için Türk aday, Ermeni kökenli adaya karşı yarışacak
Fransa'da gelecek hafta ilk turu düzenlenecek belediye başkanlığı seçimlerinde başkent Paris'in en kalabalık ilçesi olan 15. bölgede (arrondiassement) belediye başkanı adayı olan Türk kökenli Agnes Evren, yarışın en iddialı isimleri arasında yer alıyor.
Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Fransız Parlamenter Agnes Evren'in, merkez sağ oyların yoğunlukta olduğu bu bölgede seçimi kazanma şansı oldukça fazla.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:46
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