Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu - Son Dakika
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Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu

07.03.2022 12:57
Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi koyun ve kuzulardan oluşan korteje ev sahipliği yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi koyun ve kuzulardan oluşan korteje ev sahipliği yaptı.

Paris'te düzenlenen 58. Tarım Fuarı'nın kapanışı dolayısıyla ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Bearn kentinden gelen çiftçiler 2022 koyunun yanı sıra çoban köpekleri, çok sayıda büyükbaş hayvan ve atla Zafer Takı'na doğru yürüdü.

Başbakan Jean Castex ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başlattığı, Bearn kentinden müzisyen ve dansçıların da eşlik ettiği 500 metrelik korteji her yaştan çok sayıda Parisli izlemeye geldi.

Çocukların, kortej geçişinde koyun ve kuzuları sevmeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Çiftçiler, "koyun defilesiyle" hayvancılık ve kırsal yaşamın önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu
Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu
Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu
Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu

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Fransa, Tarım, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu - Son Dakika


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