Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti - Son Dakika
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Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti

07.08.2022 17:49
Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti

Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları, yürüyüşseverlerin yüzünü güldürdü.

Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları, yürüyüşseverlerin yüzünü güldürdü.

Paris Belediye sitesindeki bilgilere göre, Paris'in 1. ve 4. bölgeleri arası yanı sıra Şanzelize Caddesi her ayın ilk pazarı araçlara kapalı oluyor.

Ayın ilk pazarı 7-8 saat araç trafiğine kapalı olan alanlarda, Paris kenti sakinleri ve turistler, bu sürede yaya olarak ya da bisiklet, paten veya skuter ile gezebiliyor.

2016'ta ilk olarak Şanzelize Caddesi'nde yürürlüğe giren uygulama başkentin başka bölgelerine genişletildi. Bu ay uygulama, 7 Ağustos'a denk geldi.

Turistler uygulamadan memnun

Macaristan'da yaşayan Filistinli Sahar Shaqra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için geldiği Paris'te Şanzelize Caddesi'nin araçlara kapatılmış olmasının iyi bir fikir olduğunu söyledi.

Shaqra, araçlar olmadan yayaların kolaylıkla yürüyebildiğini ve bunun kazaları önlediğini dile getirdi.

İspanyol turist İrati Laraudo, dünyanın kötü bir durumda olduğuna işaret ederek, "Arabasız bir günün güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum." dedi.

Laraudo, bu uygulamayı başka kentlerin de denemesinin iyi olacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Şanzelize Caddesi, Tragger, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları yürüyüşseverleri memnun etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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