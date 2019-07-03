Paris'in ilk 'Kürt Filmleri Festivali' Yılmaz Güney Belgeseliyle başladı
1 saat önce
Fransa’nın başkenti Paris’te belediye ve Fransız Kültür Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Kürt Filmleri Festivali’nin birincisi başladı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:07
'nın başkenti Paris
'te belediye ve Fransız Kültür Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Kürt Filmleri Festivali'nin birincisi başladı.
Festival açılışını, Yılmaz Güney
'in hayatını anlatan belgesel film 'Çirkin Kral Efsanesi' ile yaptı. Filmin yapımcısı Mehmet Aktaş
ve yönetmeni Hüseyin Tabak
gösterime katıldı. Yönetmen
Tabak film sonrası izleyicilerin sorularını yanıtladı.
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