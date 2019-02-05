Son Dakika Haberleri: Paris'in Merkezinde Dev Yangın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Paris'in Merkezinde Dev Yangın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

17 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti. Şehrin 16'ıncı bölgesinde pazartesi gecesi çıkan yangında 27 kişi de yaralanırken itfaiye ekipleri binanın 7 ve 8'inci katında yangının devam ettiğini ölü sayısının artabileceğini açıklandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:58 

Fransa, Paris, Dünya
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