Son Dakika Haberleri: Paris: Işıklarla Nesli Tükenmekte Olan Canlı Türlerine Dikkat Çekmeye Çalışıyorlar

Paris: Işıklarla Nesli Tükenmekte Olan Canlı Türlerine Dikkat Çekmeye Çalışıyorlar

11 saat önce

Paris: Işıklarla nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Paris: Işıklarla nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeye çalışıyorlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:11 Kaynak: Youtube

Paris, Genel
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