Paris: Işıklarla Nesli Tükenmekte Olan Canlı Türlerine Dikkat Çekmeye Çalışıyorlar
11 saat önce
Paris: Işıklarla nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeye çalışıyorlar.
Paris
: Işıklarla nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeye çalışıyorlar
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:11 Kaynak: Youtube
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