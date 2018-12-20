Paris: Işıklarla Nesli Tükenmekte Olan Canlı Türlerine Dikkat Çekmeye Çalışıyorlar
11 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'in devasa botanik bahçesi Jardin des Plantes, bu yıl nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeyi amaçlayan bir ışık gösterisine ev sahipliği yapıyor.
Fransa
'nın başkenti Paris
'in devasa botanik bahçesi Jardin des Plantes, bu yıl nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeyi amaçlayan bir ışık gösterisine ev sahipliği yapıyor
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:19
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