Son Dakika Haberleri: Paris: Işıklarla Nesli Tükenmekte Olan Canlı Türlerine Dikkat Çekmeye Çalışıyorlar

Paris: Işıklarla Nesli Tükenmekte Olan Canlı Türlerine Dikkat Çekmeye Çalışıyorlar

11 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'in devasa botanik bahçesi Jardin des Plantes, bu yıl nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeyi amaçlayan bir ışık gösterisine ev sahipliği yapıyor.

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Fransa'nın başkenti Paris'in devasa botanik bahçesi Jardin des Plantes, bu yıl nesli tükenmekte olan canlı türlerine dikkat çekmeyi amaçlayan bir ışık gösterisine ev sahipliği yapıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:19 

Fransa, Paris, Dünya
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