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Paris istinaf mahkemesi Suriye'ye giden 2 IŞİD üyesine verilen mahkumiyeti düşürdü
6 saat önce
Paris istinaf mahkemesi, Toulouse kentinden Suriye’ye IŞİD saflarında savaşmaya giden iki cihatçıya verilen hapis cezasını indirdi.
Paris istinaf mahkemesi, Toulouse kentinden Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmaya giden iki radikal örgüt üyesine verilen hapis cezasını indirdi.
Daha önce çıkartıldıkları mahkemede 15'er yıl hapis cezası alan IŞİD'lilerin cezası, istinaf mahkemesi tarafından 10'a yıla indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:43
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