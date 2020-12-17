Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

17.12.2020 23:14

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla Beşinci Ulusal İnsani Yardım Konferansı'nın kapanışına katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla Beşinci Ulusal İnsani Yardım Konferansı'nın kapanışına katıldı. Macron, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkmış oldu.

Covid-19 testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini 7 gün izole edeceğini ve çalışmaları uzaktan takip edeceğini açıklamıştı. Macron, Covid-19 testi pozitif çıktığından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Beşinci Ulusal İnsanı Yardım Konferansı'nın kapanışına katılan Macron, konuşmasını video konferans yoluyla Elysée Sarayı'ndan gerçekleştirdi. Konuştuğu süre boyunca maskesini çıkarmayan Macron, "Tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık bir yıl önce Ulusal İnsanı Yardım Konferansına katılmak için taahhüt vermiştim. Şu anki kısıtlamalarına rağmen, bu video konferans aracılığıyla görevimi yerine getirebildiğim için mutluyum" dedi.

Konferans'ta insanı yardım çalışanlarının korunması, iklim değişikliği, Covid-19'un uluslararası yardım üzerindeki etkisi, yaptırım rejimlerinin ve terörle mücadele önlemlerinin insanı yardım üzerindeki etkisi gibi konular ele alındı.

Macrob ile temasta olanlar kendilerini karantinaya aldı

Cumhurbaşkanı Macron'un testi pozitif çıkmasının ardından Başbakan Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Macron'un eşi Brigitte Macron Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi. Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Belçika Başkanı Alexander de Croo, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, İspanyol Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, önlem olarak kendilerini karantinaya aldıklarını açıkladı.

(İHA)

Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Macron Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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