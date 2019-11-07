Son Dakika Haberleri: Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti
Son Dakika Dünya Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti

Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti

7 saat önce

Paris istinaf mahkemesi,Suriye'de IŞİD'e mali destek vermekle suçlanan dünyanın en büyük çimento devi Lafarge firmasının “insanlığa karşı suça katılımdan” yargılanamayacağına hükmetti.

Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti, System.String[]

Paris istinaf mahkemesi, Suriye'de IŞİD'e mali destek vermekle suçlanan dünyanın en büyük çimento devi Lafarge firmasının "insanlığa karşı suça katılımdan" yargılanamayacağına hükmetti.


Mahkeme, bu konuda savcılığın somut deliller ortaya koyamadığını bildirdi.

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Suriye, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:43 
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